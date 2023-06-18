فيديو - اليوتيوبر الشهير "سبيد" ينهار أمام رونالدو

أفلت اليوتيوبر الأميركي الشهير "سبيد" العقال لمشاعره وحماسته

أفلت اليوتيوبر الأميركي الشهير "سبيد" العقال لمشاعره وحماسته، عندما التقى بلاعبه المفضل، النجم كريستيانو رونالدو، عقب المباراة التي انتهت الى فوز البرتغال على البوسنة والهرسك أمس السبت بنتيجة (3-0) ضمن التصفيات المؤهلة ليورو 2024.

وشوهد إرين واتكينز جونيور، المعروف بـ"سبيد" وهو ينحني على الأرض عندما نزل النجم البرتغالي من سيارته للقائه قرب ملعب المباراة، فصرخ "يا إلهي أنا أحبك" قبل أن يقف ويحتضن رونالدو ويلتقط معه صور السيلفي.