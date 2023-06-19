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كرة القدم

فيديو - هل هي عنصرية أخرى؟ ... ما قصة فينيسيوس والموزة؟

2023-06-18 | 23:09
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فيديو - هل هي عنصرية أخرى؟ ... ما قصة فينيسيوس والموزة؟
فيديو - هل هي عنصرية أخرى؟ ... ما قصة فينيسيوس والموزة؟

اشتكى فينيسيوس من تصرف عنصري مزعوم

اشتكى اللاعب البرازيلي فينيسيوس جونيور من تصرف عنصري مزعوم من قبل أحد رجال أمن الملعب، قبيل المباراة الودية التي انتهت الى فوز "السيليساو" على غينيا (4-1) في برشلونة أول أمس السبت.
وكتب فينيسيوس على تويتر "بينما كنت ألعب بالقميص الأسود الذي أصبح تاريخياً والعاطفة تغمرني، تعرض صديقي للإهانة والسخرية عند مدخل الملعب، حيث كات المعاملة محزنة، كي ننشر كل شيء للعلن، أسأل المسؤولين: أين المشاهد الخاصة بكاميرات الأمن".
وزعم فيني أن أحد حراس الأمن أساء إلى صديقه ومستشاره فيليبي سيلفيرا، الذي قدّم شكوى جاء فيها أن حارس الأمن قال له "ارفع يديك هذا السلاح لك" مخرجاً موزة من جيبه، وأظهرت لقطات مشاحنة بين أصدقاء اللاعب وطاقم العمل في الملعب.
وكان المنتخب البرازيلي خاض المباراة بزي أسود بالكامل للمرة الأولى في تاريخه، احتجاجاً على التمييز العنصري تجاه لاعب ريال مدريد فينيسيوس.
 
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