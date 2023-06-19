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كرة القدم

فيديو - مانشستر سيتي يحتفل في أبوظبي .. 2400 درون ترسم قلباً

2023-06-18 | 23:11
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فيديو - مانشستر سيتي يحتفل في أبوظبي .. 2400 درون ترسم قلباً
فيديو - مانشستر سيتي يحتفل في أبوظبي .. 2400 درون ترسم قلباً

نجح نادي مانشستر سيتي بتحقيق ثلاثية تاريخية

نجح نادي مانشستر سيتي بتحقيق ثلاثية تاريخية بعد تتويجه بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز، ولقب كأس الاتحاد، ثمّ بأغلى الألقاب، بطولة دوري أبطال أوروبا.
فوز مانشستر بلقبه الأوّل في تاريخه في دوري الأبطال لم يكن عادياً على الإطلاق، لا بالنسبة للاعبين الذين احتفلوا لأيام متواصلة، ولا بالنسبة للجماهير، ولا حتى الإدارة.
وأخيراً، وصلت الاحتفالات إلى ابو ظبي، فشركة مجموعة سيتي التي تديرها مجموعة أبو ظبي المتحدة للتنمية والاستثمار، احتفلت في العاصمة الإماراتية، وتزينت سماؤها بأكثر من 2400 طائرة من دون طيار (درون)، شكّلت قلباً باللون الأزرق، لون النادي الإنجليزي، للاحتفال بألقابه في موسم 202-2023.

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