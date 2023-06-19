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كرة القدم

فيديو لميسي وهو يتجاهل لاعب استراليا الشاب

2023-06-18 | 23:13
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فيديو لميسي وهو يتجاهل لاعب استراليا الشاب
فيديو لميسي وهو يتجاهل لاعب استراليا الشاب

بعد هزيمة أستراليا (0-2) ودياً أمام بطل العالم

أظهرت لقطات فيديو جديدة، ليونيل ميسي وهو يتجاهل لاعب مانشستر سيتي الشاب روبرتسون (20 عاماً) بعد هزيمة أستراليا (0-2) ودياً أمام بطل العالم.
وجاء ذلك بعد بعد أشهر فقط من الهزيمة الشجاعة (1-2) لمنتخب استراليا أمام الارجنتين في مونديال قطر، حيث سجل الفائز بجائزة الكرة الذهبية سبع مرات، الهدف الافتتاحي في كلتا المباراتين.
وكان نجم أكاديمية السيتي يخوض ظهوره الدولي الثاني فقط، لكنه لم يكن قادراً على انتزاع أعظم تذكار، حيث تجاهل نجم إنتر ميامي بشكل صارخ أي مصافحة أو تفاعل مع روبرتسون.
وأظهرت لقطات مصورة عند نهاية المباراة روبرتسون، وهو يمسك بظهر قميص ميسي، الذي استدار لفترة وجيزة للنظر في اتجاه اللاعب، قبل أن يواصل الابتعاد عنه، ورغم ذلك حاول الشاب الأسترالي مرة أخرى التواصل مع ميسي، لكن الأخير أصرّ على تجاهله بشكل غريب.
 
 
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