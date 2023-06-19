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كرة القدم

فيديو - وسائل التواصل تضجّ باحتفالات مذهلة لألافيس بالعودة الى الأضواء

2023-06-18 | 23:22
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فيديو - وسائل التواصل تضجّ باحتفالات مذهلة لألافيس بالعودة الى الأضواء
فيديو - وسائل التواصل تضجّ باحتفالات مذهلة لألافيس بالعودة الى الأضواء

احتفالات ألافيس بصعوده إلى دوري الدرجة الاولى الإسباني

اشتعلت وسائل التواصل الاجتماعي في اوروبا خصوصاً بفيديوهات رائعة عن احتفالات نادي ديبورتيفو ألافيس بصعوده إلى دوري الدرجة الاولى الإسباني للمرة السادسة في 102 عاماً، بعد فوزه (1-0) على ليفانتي في ملعب الأخير سيوتات فالنسيا، في إياب النهائي بفضل ركلة جزاء من آسيير بياليبري.
وتأهل الافيس للمرة الأخيرة الى دوري الدرجة الاولى الإسباني في العام 2016، حيث بقي لستة أعوام، ثم هبط نهاية الموسم الماضي، واحتاج الى موسم واحد كي يعود الى حيث يتمنى.
 
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فيديو - وسائل التواصل تضجّ باحتفالات مذهلة لألافيس بالعودة الى الأضواء

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