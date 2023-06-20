أرقام قياسية للحضور الجماهيري في الدوري الاسباني

رقم قياسي في الحضور الجماهيري خلال موسم 2022-2023

أعلنت رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم عن رقم قياسي في الحضور الجماهيري في الملاعب خلال موسم 2022-2023، حيث وصل عدد التذاكر الى 15,1776,311 مليون متفرجاً، في مسابقتي الدرجة الأولى والثانية.

ووزعت الرابطة الأرقام بوضوح، فبلغ عدد متفرجي الدرجة الأولى 11,179,866 مليوناً، ومتفرجي الدرجة الثانية، بما فيها ملحق الصعود 4,596,445 مليون متفرجاً، ما شكّل زيادة بنسبة 6,4% مقارنة بموسم 2018-2019، الذي كان الأخير بلا قيود جائحة كورونا.

وجاءت هذه الأرقام على الرغم من خضوع العديد من الملاعب لأعمال بناء جزئية أو كاملة لمدرجاتها، مثل سانتياجو برنابيو، ثاني أكبر الملاعب سعة، وقد حافظ على نسبة إشغال بلغت 78%، وملعب لا سيراميكا الذي غاب عنه فياريال نصف الموسم تقريباً، وملعبي بالايدوس ومايوركا سون مويكس.

