حكم في "دوري الملوك" يتلقى وعائلته تهديدات بالقتل

في الواقع، من المستحيل العثور على شخص واحد ليس لديه عيوب ولا يخطئ، ولكن لسوء الحظ ، فإن أكبر مشكلة في الأخطاء هي عندما يتم ارتكابها علنا، وتكون النتيجة الآلاف من الإهانات أو التهديدات، الامر الذي يحدث دوماً على الملاعب في جميع أنحاء العالم.القصد بالطبع، عندما يصبح الحكام أبطال المباريات بسبب أخطائهم، وهو ما حدث في "دوري الملوك" الذي تنظمه شركة النجم السابق جيرارد بيكيه، حيث تعرض حكم يُدعى إدغار، الى تهديدات بالقتل له ولعائلته، بسبب قرار خاطئ في مباراة.وبنتيجة ذلك، نشر الحكم المذكور رسالة على وسائل التواصل اعلن فيها أخذه اجازة مؤقتة بإنتظار قراره النهائي الذي يمكن ان يكون الاعتزال كليا.