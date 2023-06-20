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كرة القدم

فيديو - زين الدين زيدان باكياً في مشهد مؤثر .. إليكم السبب

2023-06-19 | 23:37
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فيديو - زين الدين زيدان باكياً في مشهد مؤثر .. إليكم السبب
فيديو - زين الدين زيدان باكياً في مشهد مؤثر .. إليكم السبب

ذرف الدموع التي لم يستطع حبسها عندما تحدث

تم تعيين زين الدين زيدان راعياً لجمعية، مشروعها هو بناء منزل طبي للأطفال المصابين بالسرطان في إيستر الفرنسية، في حفل كانت العاطفة فيه قوية جدا، حيث لم يستطع النجم الفرنسي الشهير السابق احتواء دموعه. 
كان اللاعب والمدرب السابق حاضراً في إيستر كراعٍ لمشروع طورته جمعية "Le Point Rose"، يهدف إلى إنشاء دار مخصصة لاستيعاب الأطفال المصابين بالسرطان وعائلاتهم، والسماح لهم بقضاء الأيام الأخيرة "السعيدة" مع برنامج لمساعدة الأسر التي تفقد أحد أبنائها بسبب هذا المرض.
وأشاد زيدان بالمشروع الذي وصفه أنّه "أكثر من استثنائي"، وذرف الدموع التي لم يستطع حبسها عندما تحدث بالمناسبة.
 

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فيديو - زين الدين زيدان باكياً في مشهد مؤثر .. إليكم السبب

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