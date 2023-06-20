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كرة القدم

فيديو - بلدة "فلسطين" البرازيلية تحتفي بإبنها بطل الدوري السعودي

2023-06-19 | 23:39
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فيديو - بلدة &quot;فلسطين&quot; البرازيلية تحتفي بإبنها بطل الدوري السعودي
فيديو - بلدة "فلسطين" البرازيلية تحتفي بإبنها بطل الدوري السعودي

هل تعلم بوجود بلدية في ساوباولو البرازيلية تحمل اسم فلسطينا؟

هل تعلم بوجود بلدية في مقاطعة ساوباولو البرازيلية تحمل اسم فلسطينا؟ .. بالفعل، هي قائمة، فهناك بلدية في ولاية ساو باولو في البرازيل تحمل هذا الاسم، يبلغ عدد سكانها 12,231 نسمة، يقيمون على مساحة 695.46 كيلومتراً مربعاً. 
تنتمي فلسطينا إلى المنطقة الوسطى من ساو خوسيه دو ريو بريتو في ساو باولو، وقد احتفلت قبل أيام وفق حساب ViVA SPORT على تويتر، بتتويج ابن البلدة رومارينهو بلقبيّ بطل الدوري والسوبر السعوديين مع نادي اتحاد جدّة، وأعدّت للمناسبة بطاقات دعوة خاصة.
واحتشد أبناء البلدة الصغيرة للاحتفال وتكريم نجمهم الذي لعب 183مباراة مع الاتحاد منذ العام 2018 أحرز خلالها 101  هدفاً، وهو الهدّاف التاريخي للنادي، وتراقصوا على وقع أغنية we are the champions  الشهيرة.
 

 
 
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فيديو - بلدة "فلسطين" البرازيلية تحتفي بإبنها بطل الدوري السعودي

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