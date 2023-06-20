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كرة القدم

صراع ريبيكا فاردي وكولين روني يتجدد بالملايين !!

2023-06-19 | 23:44
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صراع ريبيكا فاردي وكولين روني يتجدد بالملايين !!
صراع ريبيكا فاردي وكولين روني يتجدد بالملايين !!

أعادتا الى الواجهة حربهما الشخصية

أعادت ريبيكا، زوجة جيمي فاردي، وكولين، زوجة واين روني، الى الواجهة حربهما الشخصية، بعد أن فازت الأولى بدعوى تشهير رفعتها الثانية في تموز - يوليو من العام الماضي.
وجاءت العداوة الشرسة بعد صداقة طويلة جمعت العائلتين، على خلفية الاتهام باساءة أمانة تتعلق باستخدام رسائل شخصية ومعلومات سرية.
أما الآن، فتتركز القضية على مبلغ المال، الذي سيتعين دفعه، ونتحدث هنا عن 2.1 مليون يورو، يضاف اليها 2400 يورو لأحد المحامين للبقاء في فندق خمس نجوم، ووجبة إفطار بقيمة 260 يورو، والمشروبات التي تناولها فريق كولين القانوني في فندق نوبو في لندن. 
ويضاف الى ذلك، أتعاب المحامي ديفيد شيربورن، الذي بلغت فاتورته 614 ألف يورو، ورسوم أحد الخبراء الذين تحدثوا في المحاكمة وبلغت 173 ألف يورو.
وكانت ريبيكا اضطرت الى دفع 940 ألف يورو مقدما في تشرين الثاني - نوفمبر من العام الماضي بعد خسارتها القضية، التي فُتحت الآن من جديد، ولكن في سيناريو آخر.
 
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