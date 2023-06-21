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كرة القدم

صديقة أنتوني تكشف المستور .. هكذا هددها وضربها وسجنها

2023-06-21 | 06:16
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صديقة أنتوني تكشف المستور .. هكذا هددها وضربها وسجنها
صديقة أنتوني تكشف المستور .. هكذا هددها وضربها وسجنها

احتاجت إلى عملية جراحية مع أكثر من 40 غرزة

أجرت غابرييلا كافالين، الصديقة السابقة للاعب انتوني، مقابلة مع Record TV للحديث عن تهمة "العنف المنزلي والتهديدات والأذى الجسدي" التي وجهتها ضده.
وقالت "الدي جي" الشهيرة، التي عاشت مع أنتوني في أمستردام عندما لعب لأياكس، وفي مانشستر عندما انضم إلى اليونايتد، إنها تعرضت للإيذاء لأول مرة العام الماضي في البرازيل.
وخلال المقابلة، قالت كافالين "أمسك بي من ذراعي، وألقى بي على السرير وقفز فوقي، وعندما فعل ذلك خلع الطرف الاصطناعي السيليكوني، ما جعل من الصعب علي التنفس لدرجة أنني شعرت أنني سأموت"، وأضافت أنها احتاجت إلى عملية جراحية مع أكثر من 40 غرزة داخل ثديها لتصحيح الطرف الاصطناعي.
وزعمت كافالين أن أنتوني احتجزها في منزلها لمنعها من المغادرة "لقد كسر حقيبة السفر وأخذ حقيبة يدي وجواز سفري وكسر هاتفي المحمول ولم يتركني أرحل، لقد تم سجني من الساعة 22:00 حتى الساعة 03:30 تقريبًا، أردت فقط الخروج من هناك وأخبرني أنني لن أغادر حتى أمحو كل شيء".
وذكرت غابرييلا كافالين أنها تنوي تقديم شكاوى ضد أنتوني في إنجلترا أيضاً،  ووصفت علاقتها باللاعب البرازيلي بأنها كانت أفضل حلم لها ثم أصبحت أسوأ كابوس.
وأفادت Uol Esporte أن أنتوني رفض التعليق على الاتهامات الخطيرة الموجهة إليه من قبل كافالين، والتي تضمنت قولها "ألقى الماء علي، وبدأ بركلي، وأمسك بي من شعري، وضرب رأسي وجرحني".





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رياضة

كرة القدم

انتوني

غابرييلا كافالين

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