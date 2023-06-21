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كرة القدم

مُطارِدة نجوم كرة القدم تنجو من السجن

2023-06-21 | 06:21
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مُطارِدة نجوم كرة القدم تنجو من السجن
مُطارِدة نجوم كرة القدم تنجو من السجن

مع تزايد هوسها بلاعبي كرة القدم والمشاهير

مع تزايد هوسها بلاعبي كرة القدم والمشاهير، استهدفت أورلا ميليسا سلون نجم تشيلسي ماسون ماونت، وكذلك بن تشيلويل، وبيلي جيلمور لاعب برايتون، وقامت المؤثرة على انستغرام، والتي لديها 81 الف متابع، بملاحقة النجوم بمكالمات ورسائل مستمرة. 
ونجت سلون، من السجن عندما حكم عليها في محكمة وستمنستر بالسجن مع وقف التنفيذ، وطلب منها أن تدفع للنجوم ما مجموعه 1100 جنيه إسترليني كتعويض، بمعدل 500 لماونت و300 لكل من تشيلويل وجيلمور، كما تم تسليم العارضة أمراً تقييدياً يمنعها من الاتصال بثلاثي كرة القدم، وسيتعين عليها أداء 200 ساعة من العمل غير مدفوع الأجر.
وطلبت سلون، التي شوهدت وهي تحتفل في ماربيا ليلة الأحد، وكانت ترتدي فستانًا أبيض وعصابة رأس وسترة سوداء، من محاميها مايكل كوغان الاعتذار علناً لماونت وتشيلويل وجيلمور.
ووصفت رئيسة هيئة المحكمة أليسون جومان أثناء إصدارها الحكم، حملة المطاردة بأنها "مستمرة ومتعمدة"، وقالت المؤثرة أنه تمت دعوتها إلى حفلة في منزل تشيلويل بعد دردشة معه عبر انستغرام، وأنها أقامت علاقة مع ماونت مرة واحدة بعد مقابلته.
وأشارت الى انها تحدثت مع ماونت "بشكل متقطع" لمدة ستة أشهر حتى قطع اللاعب العلاقة، لكن سلون أرسلت بعد ذلك سلسلة من الرسائل إلى النجم، بعد ان غيرت رقمها 21 مرة عندما استمر لاعب كرة القدم في تجاهلها.
 
مُطارِدة نجوم كرة القدم تنجو من السجن

رياضة

كرة القدم

أورلا ميليسا سلون

ماسون ماونت

بن تشيلويل

وبيلي جيلمور

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