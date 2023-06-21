الثورة السعودية مستمرة .. زيّاش الى النصر

أعلن خبير الانتقالات الموثوق، الإيطالي فابريزيو رومانو، عن توصل نادي النصر السعودي الى اتفاق شفهي كامل مع النجم المغربي حكيم زياش، البالغ من العمر 30 عاماً، للانتقال إلى صفوفه، ومزاملة البرتغالي كريستيانو رونالدو.وكتب رومانو على تويتر أن النصر وافق على الشروط الشخصية للاعب المغربي الذي سيوقع عقدًا مع "العالمي" حتى حزيران – يونيو 2026 .. "تم التوصل إلى اتفاق أيضاً مع تشيلسي ونحن في انتظار مراجعة العقود قبل التوقيع رسمياً".وكان زياش انضم إلى النادي اللندني من أياكس الهولندي في العام 2020 مقابل 40 مليون يورو، وخاض معه 107 مباريات في كل المسابقات، سجل خلالها 14 هدفاً ومنح 13 تمريرة حاسمة، وفاز بثلاثة ألقاب هي دوري أبطال أوروبا وكأس السوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية.