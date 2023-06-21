هل انتهت مسيرة رياض محرز مع المان سيتي؟

أوردت العديد من وسائل الاعلام، أن الإسباني بيب غوارديولا، يستعد لإجراء تغييرات كبيرة في صفوف مانشستر سيتي بعد الفوز بالثلاثية التاريخية، وتكهنت بأن يكون النجم الجزائري رياض محرز، البالغ من العمر 32 عاماً، أحد الضحايا.وذكرت هذه الوسائل أن نادي ميلان الايطالي انضم إلى سباق الأندية الراغبة في التعاقد مع اللاعب الذي عاش موسماً رائعاً مع المان سيتي حيث أسهم في 28 هدفاً عبر 47 مواجهة.وربطت تقارير اخرى اللاعب مع أندية ريال مدريد وبرشلونة الإسبانيين وباريس سان جيرمان الفرنسي وبايرن ميونيخ الألماني وأستون فيلا ونيوكاسل الإنجليزيين ويوفنتوس الإيطالي وأندية سعودية بارزة.