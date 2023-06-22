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كرة القدم

نايكي تهزم فينيسيوس جونيور وتفرض عليه شروطها

2023-06-22 | 00:40
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نايكي تهزم فينيسيوس جونيور وتفرض عليه شروطها
نايكي تهزم فينيسيوس جونيور وتفرض عليه شروطها

سيكون على لاعب ريال مدريد تعويض نايكي

منحت محكمة العدل العليا في مدريد، العلامة التجارية الرياضية "نايكي"، الاعتراف في إسبانيا بقرار التحكيم الصادر في هولندا سابقاً، والذي حكم على فينيسيوس جونيور بالوفاء بعقد الرعاية الذي كان قد وقع عليه حتى العام 2028.
بالإضافة إلى ذلك، سيكون على لاعب ريال مدريد تعويض نايكي بما يصل إلى 4.5 مليون يورو في حالة عدم امتثاله لما تم تحديده في ذلك الوقت من قبل المعهد الهولندي للتحكيم.
وكان فينيسيوس قرر آنذاك، عدم الاستمرار في العقد، معتبراً أن الشروط المتفق عليها لم يتم الوفاء بها، وأن هناك تأخير في أحد المدفوعات، لكن الأحكام الصادرة انحازت إلى العلامة التجارية، ما يلزم اللاعب بارتداء منتجات الشركة حصرياً أثناء أنشطته الرياضية، باستثناء الزي الرسمي للنادي الذي يلعب فيه، وعدم السعي للحصول على عروض مع طرف ثالث.
 
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رياضة

كرة القدم

فينيسيوس جونيور

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