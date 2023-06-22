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كرة القدم

النادي البرازيلي يُشكك في اعتزال سواريز وهذا ما فعله !!

2023-06-22 | 00:42
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النادي البرازيلي يُشكك في اعتزال سواريز وهذا ما فعله !!
النادي البرازيلي يُشكك في اعتزال سواريز وهذا ما فعله !!

على وشك طيّ الصفحة الأخيرة من مسيرته الكروية

يبدو أن لويس سواريز على وشك طيّ الصفحة الأخيرة من مسيرته الكروية الحافلة بالألقاب بسبب الإصابة،، ما يترك مشجعيه في حزن، لولا أنها سُنّة الحياة.
وكان نجم ليفربول وبرشلونة السابق (36 عاما) غادر أتليتيكو مدريد في كانون الثاني - يناير إلى جريميو البرازيلي، حيث سجل سبعة أهداف في 16 مباراة، لكن معاناته المستمرة من آلام الركبة المستمرة، قد تدفعه الى الاعتزال.
وقال الصحفي البرازيلي جيرمان غارسيا غروفا "أخبر لويس سواريز إدارة جريميو أنه سيعتزل كرة القدم، بسبب ألم شديد في الركبة"، لكن النادي الذي تقبّل الأمر، سيتخذ خطوة غريبة تتمثل في إدراج بند "مناهض لإنتر ميامي" في أي اتفاق انفصال.
ويبدو أن النادي البرازيلي يشك في ربط سواريز سابقاً بالانتقال إلى النادي الذي يشترك في ملكيته ديفيد بيكهام، وخصوصاً بعد أن انضم زميله السابق في برشلونة، وصديقه ليونيل ميسي اليه.
 
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لويس سواريز

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