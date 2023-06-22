صورة - هالاند يُخفي شعار اليونايتد ويسمح بالسيلفي مع طفل

احتفل بنهاية موسم طويل استمر لأكثر من 11 شهراً

انتقل إيرلينج هالاند إلى حسابه على انستغرام للاحتفال بنهاية موسم طويل استمر لأكثر من 11 شهراً، حيث شارك مهاجم مانشستر سيتي في 61 مباراة مع النادي والمنتخب، وسجل 61 هدفاً.

وعلى الرغم من قلة أهدافه في نهاية الموسم، عاد هالاند إلى مستواه مع النرويج، وكان من الواضح أنه في حالة معنوية جيدة، حيث احتفل بألقاب سيتي وبداية عطلة مستحقة.

مبتسماً، نشر صورة له من غرفة ملابس منتخب النرويج مع تعليق "اجازة"، ثم ظهر في مقطع فيديو وهو يلاعب مشجع لمانشستر يونايتد طلب منه صورة سيلفي، حيث قام هالاند بتخبئة شعار اليونايتد بيده عن قميص المشجع، وقال له أنه يستطيع أن يلتقط الصورة الآن، ونصحه أن يحصل على "قميص جديد".