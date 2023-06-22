نيمار الخائن يعتذر من صديقته الحامل علناً

بعد خيانته لصديقته برونا بيانكاردي

بعد خيانته لصديقته برونا بيانكاردي، قدم اللاعب الدولي البرازيلي نيمار جونيور، مهاجم فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، اعتذاره لها عبر حسابه على إنستغرام، حيث نشر صورة لهما وارفقها برسالة.

وجاء في الرسالة "أفعل هذا من أجلكما ومن أجل عائلتك، لا داعي لتبرير غير المبرر، لكني أحتاجك في حياتنا، لقد رأيت مدى تعرضك، وكم عانيت من كل هذا وكم تريدين أن تكوني بجانب وأنا بجانبك، وقد ارتكبت خطأ، وكنت مخطئا معك".

وأضاف "أجرؤ على القول إنني أرتكب أخطاء كل يوم، داخل وخارج الملعب، لكن أخطائي في حياتي الشخصية أقوم بحلها في المنزل، في خصوصيتي مع عائلتي وأصدقائي، وقد وصل كل هذا إلى أكثر الأشخاص تميزا في حياتي .. المرأة التي حلمت أن أكون معها بجانبي، والدة طفلي".

وتابع نيمار "وصلت أخطائي إلى عائلتك، وهي عائلتي اليوم، لقد وصلت إلى العلاقة الحميمة في مثل هذه اللحظة الخاصة وهي الأمومة، لقد طلبت الاعتذار منك بالفعل عن أخطائي، والتعرض غير الضروري، لكنني أشعر بأنني مضطر للتأكيد علنا على ذلك، إذا أصبحت المسألة الخاصة عامة، فيجب أن يكون طلب المغفرة علناً".

وختم نيمار "‏لا أستطيع أن أتخيل نفسي من دونك، ولا أعرف ما إذا كان الاعتذار مجديا، لكنني اليوم متأكد من أنني أريد أن أحاول، وسيبقى هدفنا، وسينتصر حبنا لطفلنا القادم، وسيقوينا حبنا لبعضنا البعض، دائما نحن، أحبك".

وكانت عارضة الأزياء البرازيلية أعلنت عن انتهاء العلاقة مع نيمار، بعد أن اكتشفت خيانته لها مع فتاة أثناء حفلة فجمعت أغراضها وغادرت في الصباح الباكر.