فيديو - ضريح بيليه الاسطوري يجتذب المحبين من العالم

منذ افتتاحه بشكل رسمي قبل أسابيع، يجتذب ضريح الأسطورة البرازيلي بيليه، الذي توفي في 29 كانون الاول - ديسمبر 2022، عن عمر ناهز 82 عاماً، والكائن في مسقط رأسه في مدينة سانتوس، العديد من الزوار بشكل يومي، ويُسمح بدخوله لـ60 شخصا يومياً، عبر استمارة لتسجيل الدخول.وتم دفن بيليه تنفيذاً لوصيته في ضريح خاص في الطابق التاسع من مقبرة "إيكومينيكل ميموريال"، التي تتكون من 14 طابقا، وتطل على ملعب فيلا بيلميرو، موطن نادي سانتوس السابق، تقديراً لوالده الراحل دوندينيو الذي ارتدى يوماً القميص رقم 9 كمهاجم.يُستقبل المشجعون بتمثالين ذهبيين بالحجم الطبيعي لـ"الملك" الذي وضع جثمانه داخل مربع ذهبي كبير في منتصف مساحة 200 متر مربع من غرفة مغطاة بسجاد من العشب الاصطناعي، ويعلو الضريح صليب ذهبي به نقوش سوداء على جوانبه تُصوّر هدفه الرقم 1000، واحتفاله الشهير بقبضة اليد المرتفعة.تُسمع هتافات كأنها للجماهير، الذين نُشرت صورٌ لهم على الجدران، وتلوّن السقف بلون السماء، وتحوي المقبرة متحفا للسيارات يضم حاليا مرسيدس بنز أس 280 التي قدمتها الشركة لبيليه عام 1974 للاحتفال بهدفه رقم 1000.