محمد صلاح يستعرض وليفربول يتفاخر به

نشر النجم المصري محمد صلاح، مهاجم ليفربول الإنجليزي، صورة جديدة على إنستغرام، وهو يمارس الرياضة في الصالة، مبرزا عضلاته، خلال قضائه الإجازة الصيفية.وكان صلاح نشر قبل أيام صورة من احتفاله بعيد ميلاده، وقبلها واحدة وهو على متن يخت في إحدى المدن الساحلية المصرية، مستعرضا عضلاته مبتسما.وكان نادي ليفربول احتفى بانضمام صلاح إلى صفوفه من روما الإيطالي، قبل ست سنوات، وتحديداً في 22 حزيران - يونيو 2017، مقابل 36.5 مليون جنيه إسترليني، ليصبح الآن خامس أفضل هداف في تاريخ الفريق العريق.ومنذ انتقاله اليه، شارك صلاح مع ليفربول في 305 مباراة في المسابقات كافة، وأحرز 186 هدفا و79 تمريرة حاسمة، وتوج بسبعة ألقاب.