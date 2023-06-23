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كرة القدم

"وزنك طماطم" هدية لنجوم منتخب اسبانيا نظير اللقب الاوروبي !!

2023-06-23 | 00:24
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&quot;وزنك طماطم&quot; هدية لنجوم منتخب اسبانيا نظير اللقب الاوروبي !!
"وزنك طماطم" هدية لنجوم منتخب اسبانيا نظير اللقب الاوروبي !!

كان لتحقيق المنتخب الإسباني لقب بطولة دوي الأمم الأوروبية أهميّة كبرى

كان لتحقيق المنتخب الإسباني لقب بطولة دوي الأمم الأوروبية أهميّة كبرى، ليس بسبب قيمته، بل لما يمثّله الفوز بها من دفعة معنوية كبيرة لمنتخب قوامه لاعبون شباب.
ولذلك كان لا بد من الاحتفال بهذا اللقب في مختلف المدن الإسبانية، فكانت الاحتفالات في مدريد مميزة، مع بعض الشوائب كمهاجمة الجماهير المدريديّة لبرشلونة أثناء حديث اللاعب غافي، لكنّ اللاعب المراهق ردّ باحترافية على هذا الهجوم وقال "كل شخص يقول ما يُريد أنا هادئ جداً".
ولكن أطرف احتفال كان في مدينة لوس بالاسيوس وفيلافرانكا في مقاطعة إشبيلية الإسبانية، التي أرادت تكريم أبنائها الثلاث الذين تُوِّجوا باللقب، خيسوس نافاس وفابيان رويز وغافي، فقامت بمنحهم "وزنهم طماطم" مستوحية ذلك من فكرة "وزنك ذهب".
وتشتهر هذه المدينة بزراعة الطماطم، وطبخها وإعداد السلطات منها، حيث غدت هذه الفاكهة بقيمة الذهب عندهم، حتى أنّها حصلت على جائزة وطنية في العام 2012.
 
"وزنك طماطم" هدية لنجوم منتخب اسبانيا نظير اللقب الاوروبي !!

رياضة

كرة القدم

خيسوس نافاس

فابيان رويز

غافي

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