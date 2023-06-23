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كرة القدم

التذاكر الأعلى في انجلترا ليست للسيتي ولن تُصدّقوا لمن !!

2023-06-23 | 00:27
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التذاكر الأعلى في انجلترا ليست للسيتي ولن تُصدّقوا لمن !!
التذاكر الأعلى في انجلترا ليست للسيتي ولن تُصدّقوا لمن !!

تشهد أسعار تذاكر المباريات في الدوري الإنجليزي ارتفاعاً ملحوظاً

تشهد أسعار تذاكر المباريات في الدوري الإنجليزي ارتفاعاً ملحوظاً، خاصة في الأعوام الأخيرة، فالتضخم يطال حتى عالم كرة القدم.
وأصدر 17 نادياً من أصل 20 في الدوري الممتاز أسعار بطاقات موسم 2023-2024، مع رفعها بشكل واضح، في حين جمّدت أندية برينتفورد وتشيلسي وتوتنهام أسعارها كالموسم الماضي.
وكانت المفاجأة في النادي صاحب البطاقات الأغلى، ففي حين يُتوقع أن يكون البطل مانشستر سيتي على رأس القائمة، أو حتى أرسنال المعروف عنه أسعار بطاقاته عالية، أو مانشستر يونايتد، فإنّ النادي الذي ترأّس قائمة البطاقات الأغلى ليس من الأندية الكبرى، بل هو نادي فولهام.
وسيكون على أي مشجع بالغ يريد متابعة مباريات النادي اللندني دفع مبلغ 3 ألاف جنيه استرليني ثمناً للبطاقة الواحدة.
ويأتي في المركز الثاني نادي لندني آخر هو توتنهام، لكن بطاقة المشجع قيمتها أقل بحوالي ألف جنيه من بطاقات فولهام، وتبلغ قيمتها 2025 جنيه استرليني، ويأتي أرسنال في المركز الثالث.
وفي المقابل، فإنّ البطاقات الأرخص هي للنوادي الصاعدة حديثاً للدوري الممتاز، وهي بيرنلي ولوتون بسعر 500 جنيه، وشيفيلد يونايتد وثمن بطاقة مبارياته 528 جنيه استرليني.
 
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كرة القدم

مانشستر سيتي

أرسنال

مانشستر يونايتد

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