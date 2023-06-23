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كرة القدم

فيديو - هذا هو اللاعب التركي الشاب الذي يتصارع برشلونة والريال لأجله

2023-06-23 | 05:54
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فيديو - هذا هو اللاعب التركي الشاب الذي يتصارع برشلونة والريال لأجله
فيديو - هذا هو اللاعب التركي الشاب الذي يتصارع برشلونة والريال لأجله

دخل ناديا برشلونة وريال مدريد الإسبانيين سباق التعاقد مع الشاب

دخل ناديا برشلونة وريال مدريد الإسبانيين سباق التعاقد مع الشاب آردا غولر، نجم نادي فنربهشة والمنتخب التركي، البالغ 18 عاماً، بعدما جذب أنظار الأندية اثر تألقه اللافت مع فريقه.
وذكرت صحيفة ماركا الإسبانية، أن النادي الملكي انضم إلى الأندية المهتمة باللاعب، الذي تبلغ قيمة الشرط الجزائي في عقده 18 مليون يورو فقط.
وشارك أردا في 35 مباراة مع فنربهشة في جميع المسابقات خلال الموسم الماضي، ونجح في تسجيل 6 أهداف وتقديم 7 تمريرات حاسمة. 
 
 
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رياضة

كرة القدم

برشلونة

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آردا غولر

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