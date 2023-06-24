فيديو - ميسي والعائلة وركوب الدرّاجات في روزاريو

انتقل ميسي مع عائلته إلى وطنه الأرجنتين

من المتوقع أن يظهر ليونيل ميسي لأول مرة في الدوري الأميركي مع إنتر ميامي، في 21 تموز - يوليو، بمواجهة كروز أزول في بطولة الكأس.

وقبل أن يبدأ هذه المرحلة الجديدة من حياته، انتقل ميسي مع عائلته إلى وطنه الأرجنتين، حيث وصل الى مسقط رأسه روزاريو يوم السبت، بعد أن قاد منتخب بلاده الى الفوز على أستراليا (2-0) في بكين، وسجل أسرع هدف في مسيرته، بعد 79 ثانية فقط من اللعب.

وخلال الفترة التي يقضيها في الأرجنتين، يقيم ميسي وعائلته في فونيس، وهي ضاحية خارج روزاريو مباشرة، حيث يمتلك منزلا وسط مناظر طبيعية جميلة، ما دفعه للقيام بجولة على الدراجات الهوائية زوجته وابنه، وهو ما رصده أحد المارة بالصدفة.