فيديو - إيقاف ديربي البرازيل قبل نهايته وهذا هو السبب

ايقاف مباراة في الدوري البرازيلي

كان لا بد من ايقاف مباراة في الدوري البرازيلي، بعد أن ألقى المشجعون الصواريخ المشتعلة على أرض الملعب، ثم حاولوا منع اللاعبين من الوصول إلى غرفة الملابس.

هي ليست سوى المباراة بين سانتوس وكورينثيانز، والتي تعتبر واحدة من أبرز الديربيات في بلاد السامبا، إذ أنّ جماهير الناديين المنافسين محلياً لديهم القليل من الحب لبعضهم البعض.

وكان مشجعو سانتوس في وضع صعب حين تقدم كورينثيانز الزائر بهدفين في المباراة التي جمعتهما مساء الخميس، فاشتعلت الأعصاب مع اقتراب المباراة من نهايتها، وأطلق مشجعو سانتوس وابلاً من الصواريخ والألعاب النارية والمشاعل على مرمى كورينثيانز، ما أجبر الحارس كاسيو وزملاءه على الفرار.

وبينما غطى الدخان أرض الملعب، تحركت شرطة مكافحة الشغب إلى الجانبين لضمان عدم دخول أي شخص إلى أرض الملعب، ثم جرى اتخاذ قرار بإيقاف المباراة في الدقيقة 88.