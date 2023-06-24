فيديو - نادي يُرحّب بلاعبه الجديد بطريقة غريبة .. شاهدوا

Another hilarious player announcement from Burnley 😂👏 pic.twitter.com/OSz1jCCmkY — SPORTbible (@sportbible) June 23, 2023

تسبب بيرنلي في "اشتعال الإنترنت" بعد مقطع فيديو نشره للإعلان عن صفقته الجديدة ...فقد أكمل فريق "كلاريتس" التوقيع مع المدافع الإيرلندي أوشيه، من وست بروميتش مقابل سبعة ملايين جنيه إسترليني، وهو الذي خاض 19 مباراة دولية مع منتخب بلاده، وسينضم إلى الفريق الصاعد حديثاً في عقد مدته أربع سنوات، ما سيبقيه في تيرف مور حتى عام 2027.وقد رحب النادي باللاعب بأسلوب غريب من خلال محاكاة ساخرة لمشهد "wazzap" الشهير من فيلم "Scary Movie" الصادر عام 2000، عندما سئل من قبل شخصية Dookie، التي يلعبها مارلون وايانز، عما كان يفعله، التقط أوشيه الهاتف وقال "أسترخي فقط، سأوقع لبيرنلي".