بعد السنغالي فاي .. موهبة نيجيرية على رادار برشلونة

بعد نجاحه في التعاقد مع المدافع السنغالي الشاب ميكايل فاي (18 عاما)، من نادي كوستوسجيا زغرب، من الدرجة الثانية الكرواتية، يبدو برشلونة مهتماً بموهبة أفريقية أخرى، هي لاعب خط الوسط النيجيري إبراهيم أفولابي أوسيني (17 عاما).وكان أوسيني أجرى في الشتاء الماضي اختبارات في الأندية الإسبانية، قبل العودة إلى بلاده "ذهبت إلى العديد من الأندية في إسبانيا وأوكرانيا لإجراء التجارب وعدت إلى الوطن لسبب أو لآخر"، وذلك بعد أن تدرب مع ليفانتي وليغانيس وساباديل ودنيبرو الأوكراني.وفي نيجيريا، يؤكدون الآن أن إبراهيم أفولابي أوسيني، القادر على اللعب على كلا الجناحين، سيسافر إلى إسبانيا لإجراء اختبارات في برشلونة وفياريال للتحقق من مستواه، وسوف يتدرب في أكاديمية برشلونة في لاغوس.