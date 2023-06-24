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كرة القدم

صور - غوارديولا في رحلة سياحية في مصر

2023-06-24 | 03:18
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صور - غوارديولا في رحلة سياحية في مصر
صور - غوارديولا في رحلة سياحية في مصر

غوارديولا وأسرته في مصر

يواصل الإسباني بيب غوارديولا، المدير الفني لنادي مانشستر سيتي "بطل الثلاثية"، وأسرته قضاء بعض اجازتهم الصيفية في مصر، التي وصل اليها مساء الخميس، وكان في استقباله في مطار القاهرة الدولي، مديرة مكاتب الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي نسرين عثمانلي.
 
 
ورحب الوفد المصري بالضيف، واستضافه مدير عام المكاتب الخارجية بالهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي أحمد علي على مأدبة غداء، وتم تقديم الورود والهدايا التذكارية والمواد الدعائية عن الأماكن السياحية والأثرية في مصر، ثم باشر الضيف برنامج الزيارة التي بدأت في العاصمة وتنتهي في أسوان.
 
 
وزار غوارديولا أهرامات الجيزة، وتم إهدائه نسخة من قناع الملك "توت عنخ آمون"، على ان يقوم برحلة نيلية من الأقصر إلى أسوان على إحدى الذهبيات، وتختتم بزيارة معبد أبو سمبل في أسوان.
 
 
 
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