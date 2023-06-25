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كرة القدم

فيديو - غزاة الملعب يتسببون بإيقاف مباراة رونالدينيو وروبرتو كارلوس

2023-06-25 | 03:13
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فيديو - غزاة الملعب يتسببون بإيقاف مباراة رونالدينيو وروبرتو كارلوس
فيديو - غزاة الملعب يتسببون بإيقاف مباراة رونالدينيو وروبرتو كارلوس

تم ايقاف مباراة كرة القدم الخيرية التي نظمها رونالدينيو

تم ايقاف مباراة كرة القدم الخيرية التي نظمها رونالدينيو، بعد أن غزا المشجعون الملعب باستمرار، وظهر نجوم برازيليون أثناء لعبهم مباراة خيرية بعنوان "The Beautiful Game"، وهي مباراة قادها خصما الكلاسيكو السابقين رونالدينيو وروبرتو كارلوس. 
وعلى غرار Soccer Aid، جرى حدثٌ خيريّ على ملعب اكسبلوريا في أورلاندو، بمشاركة مهاجم برشلونة السابق ريفالدو، وفينيسيوس جونيور لاعب ريال مدريد، ولوكاس مورا الذي غادر توتنهام هوتسبير في نهاية الموسم، والاسطورة رونالدو نازاريو وآخرين.
ولكن، وعلى الرغم من أن المباراة شهدت أجواء إيجابية، وكانت النتيجة ثانوية للترفيه عن الجمهور وجمع الأموال للأعمال الخيرية، كان لا بد من إيقافها بعد أن أفسد غزاة الملعب الإجراءات طوال الوقت، حيث دخلوه لالتقاط صور سيلفي مع اللاعبين المشهورين، وسرعان ما خرج سلوكهم عن السيطرة.
ومع ذلك، كانت الأمطار الغزيرة هي السبب الرسمي لإيقاف المباراة التي انتهت (4-3) لصالح فريق رونالدينيو، بفضل أهداف النيجيري جاي جاي أوكوتشا وباتريك كلويفرت وكافو وفينيسيوس جونيور، الذين وجدوا طريقهم إلى مرمى حارس "ركلة العقرب" رينيه هيجويتا في فريق روبرتو كارلوس.
 
 
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