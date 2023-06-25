فيديو - فينيسيوس أضاع فرصة فبدأ يوّقع قمصان الجماهير

كان فينيسيوس البطل الرئيسي لمباراة ودية خيرية

كان فينيسيوس جونيور، الذي لعب شوطاً مع كل فريق، هو البطل الرئيسي لمباراة ودية خيرية بعنوان "The Beautiful Game"، نظمها رونالدينيو، وترأس فيها نجوماً ضد نجوم روبرتو كارلوس، على ملعب اكسبلوريا في أورلاندو.

ولكن، كان لا بد من إيقاف المباراة بعد أن أفسد غزاة الملعب الإجراءات طوال الوقت، حيث دخلوه لالتقاط صور سيلفي مع اللاعبين، وسرعان ما خرج سلوكهم عن السيطرة، الا ان الأمطار الغزيرة كانت السبب الرسمي لذلك عندما دوّنت النتيجة فوز فريق رونالدينيو (4-3).

وفي احدى الكرات، أضاع فينيسيوس فرصة واضحة للتهديف، وانتهى الأمر بلاعب ريال مدريد بالاقتراب من المدرجات، وإرضاء المشجعين بالتوقيع على القمصان.