فيديو - عقوبات بالجملة على شجار جماعيّ في حدث دوليّ

أعلن اتحاد "الكونكاكاف" عقوبات بالجملة

أعلن اتحاد أميركا الشمالية والوسطى ودول الكاريبي "الكونكاكاف" عقوبات بالجملة بسبب الأحداث العنيفة التي شهدتها مباراة أميركا والمكسيك، في الخامس عشر من هذا الشهر، حين نشب شجار جماعي بين اللاعبين، ورددت الجماهير على مدرجات ملعب "أليجانت" في لاس فيغاس هتافات تمييزية.

وقرر اتحاد الـ"كونكاكاف" ايقاف أربعة لاعبين نالوا بطاقات حمراء، هم المكسيكي سيزار مونتيس والأميركي ويستون ماكيني لأربع مباريات، والمكسيكي جيراردو أرتيغا والأميركي سيرجينيو ديست لثلاث مباريات، وفرض غرامة مالية على الاتحادين، وتحذيرهما من "عقوبات أشد" في حال تكرار هذه الحوادث.

وفاز المنتخب الأميركي على نظيره المكسيكي بثلاثية نظيفة، قبل أن يهزم المنتخب الكندي ويحرز لقب دوري الأمم، وهو استهل مشواره في بطولة الكأس الذهبية، فجر اليوم الاحد بالتعادل (1-1) مع نظيره الجامايكي في شيكاغو.