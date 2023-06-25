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كرة القدم

هل تنتقل آنـا ليفاندوفسكي الى عالم فنون القتال المختلطة؟

2023-06-25 | 03:33
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هل تنتقل آنـا ليفاندوفسكي الى عالم فنون القتال المختلطة؟
هل تنتقل آنـا ليفاندوفسكي الى عالم فنون القتال المختلطة؟

تفكر جدياً بدخول عالم فنون القتال المختلطة

كشفت آنا، زوجة روبرت ليفاندوفسكي أنه كان بإمكانها دخول عالم فنون القتال المختلطة، وهي ما زالت تفكربالإقدام على هذه الخطوة، على الرغم من مخاوف زوجها.
وعقد المهاجم البولندي في صفوف برشلونة قرانه على آنا في العام 2013، لكنه ليس الوحيد في العائلة الذي يتمتع بمهارات رياضية، فقد حصلت آنا، البالغة من العمر 34 عاماً، على 38 ميدالية في الكاراتيه على المستويين الوطني والدولي، ثم تركت عالم الرياضة، بعدما أنجبت ابنتها كلارا في العام 2017.
وفي حديثها على بودكاست WojewódzkiKędzierski، كشفت معلمة اللياقة البدنية عن اجتماع عقدته مع رئيس KSW (منظمة MMA البولندية)، سلافومير بيشكو، وقالت "تناولت القهوة مع مالك KSW، وطلب مني أن أجرّب شيئاً جديداً، لكن الفكرة ليست أمراً يعجب ليفاندوفسكي".
وأضافت "غادرت الاجتماع، وبعد ساعة، انتشرت هذه المعلومات وزوجي سمع عنها في الصحافة وسألني" …
 
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رياضة

كرة القدم

آنا ليفاندوفسكي

روبرت ليفاندوفسكي

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