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كرة القدم

وفاة مهاجم الدوري الإنجليزي الممتاز أثناء جلوسه على الشرفة

2023-06-25 | 03:42
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وفاة مهاجم الدوري الإنجليزي الممتاز أثناء جلوسه على الشرفة
وفاة مهاجم الدوري الإنجليزي الممتاز أثناء جلوسه على الشرفة

بذلت خدمات الطوارئ محاولات لإنقاذه دون جدوى

توفي مهاجم الدوري الإنجليزي الممتاز السابق سيدريك روسيل عن 45 عاماً، وأعلن عن رحيل لاعب "الذئاب" وكوفنتري السابق بعد ظهر يوم السبت، اثر تعرضه لنوبة قلبية في سوق في مونس.
وذكرت الصحافة البلجيكية أن روسيل، أصيب بسكتة قلبية أثناء جلوسه على الشرفة، وبذلت خدمات الطوارئ محاولات لإنقاذ لاعب كرة القدم السابق المحبوب، ولكن دون جدوى.
وانضم روسيل إلى كوفنتري، في البداية على سبيل الإعارة، من جنت في العام 1999، ثم أصبح انتقاله دائماً مقابل 1.2 مليون جنيه إسترليني في كانون الثاني - يناير من العام التالي، وانتقل منه الى وولفرهامبتون في العام 2001.
 
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رياضة

كرة القدم

الدوري الإنجليزي الممتاز

سيدريك روسيل

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