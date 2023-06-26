هل سيكون نيمار قنبلة الهلال السعودي التالية؟

ينتهي عقده في باريس صيف 2025

ذكرت تقارير إعلامية إن نادي الهلال السعودي يتجه الى التعاقد مع الدولي البرازيلي نيمار، لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي، الذي ينتهي عقده في باريس صيف 2025، وتبلغ قيمته التسويقية 70 مليون يورو بحسب موقع "ترانسفير ماركت".

وقال الإعلامي أحمد العجلان في تصريحات على قناة "MBC" السعودية، إن نادي الهلال على وشك التعاقد مع لاعب سيثير ضجة عالميا، رافضا الكشف عن هويته، وقال ضاحكا "إذا كشفت عن جنسيته سيكون من السهل التعرف على هويته، لكني لن أفصح عن أي شيء، والمؤكد أن الصفقة ستكون قنبلة مدوية".

ونقلت مجلة "فوربس" الأميركية تصريحات العجلان، ورجحت أن يكون نيمار هو اللاعب المقصود، فيما لم يصرح مسؤولو نادي الهلال بشيء.

