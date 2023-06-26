فيديو - شاهدوا كيف طار الحكم ووقف مبتسماً

سجل ليونيل ميسي ثلاثة اهداف في مباراة وداع ماكسي رودريغيز

سجل ليونيل ميسي ثلاثة اهداف في مباراة وداع ماكسي رودريغيز، التي طرد خلالها الحكم، اللاعب ايفر بانيجا، وذلك بعد أن بدأ هيكتور بالداسي في لعب التمريرات إلى نجوم نيويلز أولد بويز ضد تشكيلة الأرجنتين، لكن لاعب إشبيلية السابق لم يكن سعيدَا للغاية.

وتسبب اللاعب في طيران الحكم في الهواء بعد تعرضه لدفعة قوية، لكنه كان ضاحكاً أثناء قيامه للوقوف على قدميه، ورفعه بطاقته الصفراء للاعب ليفربول السابق رودريجيز، الذي قام بدوره برفعها في وجه بانيغا المبتسم.