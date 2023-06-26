مفاجأة جود بيلينجهام لتلاميذ مدارس برمنغهام

فاجأ جود بيلينجهام تلاميذ مدارس برمنغهام، بعد أيام فقط من توقيعه لريال مدريد بصفقة تبلغ قيمتها 115 مليون جنيه إسترليني حين عاد إلى مسقط رأسه في لفتة راقية لرد الجميل لمدينته الحبيبة.وتعاون بيلينجهام مع عملاق المنتجات الرياضية أديداس لفتح متجر أطلق عليه اسم المتجر الثاني والعشرين (رقم قميصه السابق) في وسط مدينة برمنغهام، وفيه تمكن الأطفال من الحصول على أطقم ريال مدريد المجانية لموسم 2023-24 وأحذية أديداس وغيرها من سلع بيلينجهام.كما حصلوا بعد ذلك على مفاجأة كبيرة، إذ ظهر بيلينجهام نفسه بينهم في لقاء وتحية رائعة وقام بتوزيع الهدايا المجانية.وجاء لاعب خط الوسط من صفوف الشباب في برمنغهام سيتي قبل أن ينضم إلى بوروسيا دورتموند مقابل 25 مليون جنيه إسترليني في العام 2020، ولا يزال بيلينجهام على اتصال بالنادي والمدينة التي ساعدت في وصوله في النهاية إلى مدريد، وهو الذي أصر على أنّها ستبقى منزله إلى الأبد.