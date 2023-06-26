فيديو - نيمار وبرونا في رقصة عاطفية .. نهاية أزمة وولادة طفلة

O JIMMY BUTLER DANÇANDO NA FESTA DO NEYMAR KKCKXKXKDKKKKK



CINTURA DE CIMENTOpic.twitter.com/dYNQkcqUij — NBA do Povo 🏀🇧🇷 (@NBAdoPovo) June 25, 2023

بعد أن انتهى الخلاف بينهما اثر اعتذار نيمار عن خيانته، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، كشف النجم البرازيلي لاعب فريق باريس سان جيرمان الفرنسي وصديقته برونا بيانكاردي رسمياً أنهما في انتظار طفلة.وظهر الثنائي برونا ونيمار في قصره الفخم على ساحل ريو دي جانيرو في مقطع فيديو نشره البرازيلي على إنستغرام، ومعهما نجله لوكا، البالغ من العمر 11 عاما، الذي ضغط على زر أدى الى انبعاث دخان وردي، معلناً عن انتظارهما طفلة.وانتشر فيديو آخر ظهر فيه نيمار وهو يرقص مع برونا في حالة من السعادة والحب، تاركين وراءهما أزمة الخيانة التي اعترف بها اللاعب واعتذر.