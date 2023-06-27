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كرة القدم

فرناندو توريس يقاضي الحكومة الاسبانية .. هذا هو السبب

2023-06-27 | 05:46
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فرناندو توريس يقاضي الحكومة الاسبانية .. هذا هو السبب
فرناندو توريس يقاضي الحكومة الاسبانية .. هذا هو السبب

قرر مقاضاة الحكومة الإسبانية في المحكمة

يبدو أن مهاجم تشيلسي وليفربول السابق فرناندو توريس قرر مقاضاة الحكومة الإسبانية في المحكمة نتيجة الأضرار التي تكبدها بسبب جائحة كورونا.
وتقاعد المهاجم الإسباني، الذي يدرب حالياً في نادي الطفولة أتليتكو مدريد، في العام 2019 بعد فترة من اللعب في اليابان، ومنذ تعليق حذائه، قام توريس بالعديد من الاستثمارات حيث يمتلك سلسلة من الصالات الرياضية، تحمل علامة "New Fitness". 
ووفقاً لصحيفة إسبانية، حققت سلسلة صالات الألعاب الرياضية الخاصة بتوريس أرباحاً بقيمة 86 الف جنيه إسترليني قبل الوباء، وقبل إدخال تدابير السلامة في إسبانيا من قبل الحكومة ومجلس مدريد، ثم انخفضت إلى خسارة قدرها 172 الفاً في العام التالي بسبب "القيود الإسبانية غير المتناسبة والمكثفة".
ورفضت القضية التي رفعها توريس من قبل نظام العدالة المحلي، فتم تصعيد الأمر ووصل إلى المحكمة العليا، حيث طالب مهاجم الدوري الإنجليزي الممتاز السابق بتعويض شركته عن خسائرها.
 
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