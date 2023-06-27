هل يكون يوسف النصيري صفقة نيوكاسل يونايتد المقبلة؟

ذكرت صحيفة دايلي ميرور البريطانية، أن نادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي، المملوك لصندوق الاستثمار السعودي، أجرى اتصالات مع نظيره إشبيلية الإسباني، لمعرفة امكاينة ضم المهاجم الدولي المغربي يوسف النصيري، البالغ من العمر 26 عاماً.وقالت الصحيفة أن نيوكاسل على استعداد لدفع 35 مليون يورو للحصول على خدمات النصيري، الذي انضم الى إشبيلية من ليغانيس قبل سنوات مقابل 20 مليون يورو، وقد أوضح اللاعب المغربي وممثليه أنهم يريدون الاستماع لعرض النادي الانجليزي.ويعتبر النصيري الأبرز بين لاعبي إشبيلية، حيث سجل 18 هدفا في جميع المسابقات في الموسم المنقضي، وشاركه التتويج بلقب الدوري الأوروبي للمرة السابعة في تاريخه، كما شارك منتخب المغرب في التأهل الى نصف نهائي مونديال قطر 2022 للمرة الأولى في تاريخه.