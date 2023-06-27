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كرة القدم

فيديو - صديقة جورجينيو تعاني في حفل الزفاف فما قصة الفستان والذباب؟

2023-06-27 | 05:50
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فيديو - صديقة جورجينيو تعاني في حفل الزفاف فما قصة الفستان والذباب؟
فيديو - صديقة جورجينيو تعاني في حفل الزفاف فما قصة الفستان والذباب؟

أخبرها نجم أرسنال بضرورة خلع فستانها

عانت كاثرين هاردينج، صديقة جورجينيو، من مشكلة في فستانها، حيث أخبرها نجم أرسنال بضرورة خلعه، حين كان الزوجان حاضرين في حفل زفاف زميله السابق كيبا أريزابالاجا.
وتزوج حارس مرمى تشيلسي من صديقته أندريا مارتينيز في ماربيا، لكن الأمور لم تسر كما هو مخطط لها بالنسبة للضيفة كاثرين، التي ظهرت في فستان أصفر.
فقد شق "سرب من الذباب" طريقه إلى داخل قماش الفستان حيث علقت الحشرات، فما كان منها إلا أن اشتكت قائلة "كيف دخلوا إلى هناك؟"، في حين كان صديقها يصرخ "إخلعي الفستان".
وارتبط جورجينيو وكاثرين منذ العام 2020، ولديهما ابن واحد، وهي اشتهرت في The Voice في عام 2020 ولديها طفل مع الممثل جود لو، فيما كان الإيطالي متزوجا سابقاً من ناتاليا ليتيري، التي لديه ابن وابنة منها.
 
 
فيديو - صديقة جورجينيو تعاني في حفل الزفاف فما قصة الفستان والذباب؟

رياضة

كرة القدم

كاثرين هاردينج

جورجينيو

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