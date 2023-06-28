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كرة القدم

كيف تسبب ميسي في إبعاد أمرابط عن برشلونة؟

2023-06-28 | 03:56
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كيف تسبب ميسي في إبعاد أمرابط عن برشلونة؟
كيف تسبب ميسي في إبعاد أمرابط عن برشلونة؟

سبب فشل انتقال سفيان أمرابط من فيورنتينا إلى برشلونة

نشرت صحيفة سبورت الكاتالونية تقريراً حددت فيه سبب فشل انتقال اللاعب الدولي المغربي سفيان أمرابط، من فريقه الحالي فيورنتينا الإيطالي، إلى برشلونة، بطل الدوري الإسباني، مع توقف المفاوضات بشكل مفاجئ.
وقالت الصحيفة أن المدرب تشافي كان يرغب في ضم النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي وأمرابط معاً، كونه خطط لتغيير طريقة لعبه بالاعتماد على "البرغوث" خلف المهاجمين، وتأمينه بلاعب يتمتع بقدرات بدنية كبيرة في خط الوسط الدفاعي.
الا أن الفشل في ضم ميسي وانضمامه إلى إنتر ميامي الأميركي، بدّل الخطة بالكامل، ودفع برشلونة الى انجاز التعاقد مع الألماني إلكاي غوندوغان  من مانشستر سيتي مجاناً، فيما كلفة انتقال اللاعب المغربي ستكون عالية.
 
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كرة القدم

سفيان أمرابط

فيورنتينا

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