فيديو - فضيحة تحكم تحرم اسبانيا فوزاً على اوكرانيا

أثبت ما حصل في بطولة أوروبا تحت 21 عاماً، أنه لم يعد من الممكن لعب كرة القدم الاحترافية، من دون وجود تقنية الفار.

فبعد الهدف الايطالي الملغى في مواجهة فرنسا في الجولة الأولى، عانت إسبانيا من الحظ السيئ نفسه يوم أمس الثلاثاء في مبارزتها ضد أوكرانيا التي انتهت الى التعادل (2-2).

ولم يكن الهدف الاسباني وهمياً، ففي الدقيقة 20 من المباراة، تسبب نيشيريت، حارس مرمى أوكرانيا، في فوضى حين أفلت الكرة من يده عند أقدام المهاجم الإسباني سيرجيو كاميلو، الذي سجل بسهولة.

لم يتدخل "الفار"، ففي مرحلة المجموعات من هذه المسابقة الأوروبية لتحت 21 عاماً، لا يوجد تحكيم بالفيديو، وسوف يتم اعتماده بدءاً من الدور ربع النهائي.

¡Gol anulado a España con polémica!



⚽️ Así ha sido el tanto anulado a Riquelme por ¿falta? sobre el guardameta ucraniano. #U21EURO



🇪🇸 España-Ucrania 🇺🇦



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