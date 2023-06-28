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كرة القدم

شاكيرا تكشف عن حبّ حياتها

2023-06-28 | 04:03
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شاكيرا تكشف عن حبّ حياتها
شاكيرا تكشف عن حبّ حياتها

اكتشفت خيانة شريكها السابق بينما كان والدها في المستشفى

يستمر الانفصال السيئ السمعة بين شاكيرا وجيرارد بيكيه في منح البعض شيئاً ليتحدث عنه، وخصوصاً مع انتقال المغنية الكولومبية للعيش في ميامي في الولايات المتحدة، بعد أن تركت حياتها في برشلونة ورائها.
وتحدثت شاكيرا في مقابلة مع برنامج "People" عن مواضيع مختلفة في حياتها، واعترفت بأنها اكتشفت خيانة شريكها السابق بينما كان والدها في المستشفى "علمت من الصحافة أنني تعرضت للخيانة عندما كان والدي في وحدة العناية المركزة واعتقدت أنني لن أعيش طويلاً".
كانت الموسيقى طريقا للهروب لشاكيرا في الأشهر الأخيرة "أنقذت الموسيقى حياتي وأعطتني أجنحة للطيران، لقد سمحت لي أن أكون على طبيعتي، وأنقذتني في أصعب اللحظات، وخصوصاً عندما شعرت أنني أفقد نفسي، الموسيقى كانت مرآتي".
بالإضافة إلى ذلك، كشفت شاكيرا من كان رجل حياتها "والدها ويليام مبارك .. إنه رجل رائع وشخصية محببة للجميع، لقد تغلب على كوفيد وعلى التهاب رئوي واحد وخمس عمليات جراحية ... والدي هو أعظم مثال على المرونة".
 
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