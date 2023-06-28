اليونايتد قدّم عرضاً وتراجع والاتفاق يتعثر فما القصة؟

وقع ديفيد دي خيا على تمديد عقده مع مانشستر يونايتد، لا لم يوّقع، والأزمة لا تزال مستمرة بين اللاعب الاسباني وناديه الانجليزي.وفي التفاصيل، أنّ دي خيا الذي ينتهي عقده الحالي في 30 حزيران - يونيو، وافق على تخفيض كبير في راتبه الحالي، البالغ 375 الف جنيه إسترليني في الأسبوع، لكن النادي لم يوقع العقد الناتج عن الاتفاق الأول، وقدم الى اللاعب عرضا جديدا.وتضمن العرض راتباً أقل من ذلك المذكور في الاتفاق الاول الذي تراجع النادي عنه، ما رفضه حارس المرمى، الذي يريد مواصلة اللعب على أعلى مستوى، ويدرس الآن خياراته.ولا تزال المناقشات مستمرة، ولا يزال مستقبل اللاعب غير محسوم، في ظل الاهتمام به من المملكة العربية السعودية، فيما يجري اليونايتد اتصالات مع ممثلي حارس مرمى إنتر ميلان أندريه أونانا، وخيار آخر هو إعادة دين هندرسون ، الذي أمضى الموسم الماضي على سبيل الإعارة في نوتنجهام فورست.