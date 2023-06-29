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كرة القدم

اللاعب الذي انضم نادي يكرهه كالقرود !!

2023-06-29 | 03:01
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اللاعب الذي انضم نادي يكرهه كالقرود !!
اللاعب الذي انضم نادي يكرهه كالقرود !!

قام بحذف تغريداته المناهضة لتوتنهام بسرعة

قام جيمس ماديسون بحذف تغريداته المناهضة لتوتنهام بسرعة، قبل أن يكمل انتقاله بقيمة 40 مليون جنيه إسترليني إلى ملعب للنادي اللندني، حيث غادر الدولي الإنجليزي ليستر سيتي بعد خمس سنوات في ملعب كينج باور.
ولكن، قد يكون لدى ماديسون مشاكل مع مشجعيه الجدد، حيث يبدو أنه نشأ كمشجع لأرسنال، حيث انتشرت صور تغريدات اللاعب بشكل واسع، على الرغم من إزالة المنشورات من حسابه الرسمي، وجاء في احداها من العام 2012 "أكره غاريث بيل بشغف، اهدأ أيها القرد، ويلشير أفضل 10 مرات من الشمبانزي".
كما كتب في إحدى التغريدات من العام 2013 "آمل أن يدمر لويس سواريز توتنهام اليوم، لا أحب توتنهام، خاصة ذلك القرد الذي يتحدث عنه الجميع".
 
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رياضة

كرة القدم

جيمس ماديسون

توتنهام

ليستر سيتي

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