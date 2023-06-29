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كرة القدم

فيديو - فالفيردي يحتفي بوليدته ويعاني من لكم بايينا

2023-06-29 | 03:05
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فيديو - فالفيردي يحتفي بوليدته ويعاني من لكم بايينا
فيديو - فالفيردي يحتفي بوليدته ويعاني من لكم بايينا

معاناة فيديريكو فالفيردي متواصلة

ما زالت معاناة فيديريكو فالفيردي، نجم ريال مدريد، متواصلة بسبب التصرف الخاطيء الذي ارتكبه حين قام بلكم أليكس بايينا، لاعب فياريال، في نيسان - أبريل الماضي، حيث اقترح قاضي التحقيق على لجنة المسابقات التابعة للاتحاد الإسباني لكرة القدم، ايقافه لخمس مباريات.
واعتبر قاضي التحقيق أن الادلة دامغة على وقوع فالفيردي في المحظور بموجب أقوال اللاعبين وتقرير الشرطة، وسيؤدي تنفيذ العقوبة الى غياب لاعب الوسط الأوروغوياني عن مباريات ريال مدريد في الدوري الإسباني في الموسم الجديد ضد أتلتيك بلباو وألميريا وسيلتا فيغو وخيتافي وريال سوسييداد.
وكان فالفيردي انتظر لاعب فياريال في موقف السيارات بعد مباراة الفريقين في الثامن من نيسان - أبريل،  ووجه إليه لكمة، ردا على قيام بايينا بركل اللاعب الأوروغوياني خلال اللقاء واستفزازه بقوله "ابكِ الآن، لأن ابنك لن يولد"، وهو ما نفاه.
وفي السياق، حصل فالفيردي قبل أربع أيام، وتحديداً في 25 حزيران - يونيو، على طفله الثاني من صديقته لمينا بونينو، حيث شارك لاعب ريال مدريد مع متابعيه مقطع فيديو عاطفي للحظات التي سبقت ولادة ابنته وردود الفعل من شقيقها.
 
 
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فيديو - فالفيردي يحتفي بوليدته ويعاني من لكم بايينا

رياضة

كرة القدم

فيديريكو فالفيردي

ريال مدريد

أليكس بايينا

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