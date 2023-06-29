نجم شهير سعيد للغاية بعد أن سُمِّيَ حمار باسمه !!

سعيد بعد تسمية حمار صغير باسمه من قبل محمية سيدماوث

قال كاي هافيرتز إنه سعيد بعد تسمية حمار صغير باسمه من قبل محمية سيدماوث للحمير، فاللاعب البالغ من العمر 24 عاماً، الذي بات على وشك إكمال انتقاله إلى أرسنال مقابل 65 مليون جنيه إسترليني من تشيلسي، مجب كبير بالحمير، وقال ساباً إنها حيوانه المفضل.

وقام هافيرتز بحملة ضد القسوة على الحمير، ولقبه في تشيلسي كان في الواقع حمار، وهو قال في مقابلة مع صحيفة الغارديان "بعض زملائي في الفريق ينادونني بالحمار، وهذا ليس بسبب كرة القدم، فمنذ اليوم الأول، شعرت بعلاقة خاصة مع الحمير، كونها حيوانات هادئة للغاية، وربما أحبّها لأنني هادئ أيضا".

وأضاف "هم لا يفعلون الكثير، فقط يريدون أن يعيشوا حياتهم، أحببتهم دائماً، وعندما كنت أخسر، كنت أذهب إلى المزرعة وأنظر إلى الحيوانات، وأرى شيئا بشريا فيها، لقد كان نوعا من التعافي، مكان شعرت فيه بالسلام".

وبالفعل، نشأ هافيرتز حول الحمير التي تم إنقاذها في ملاذ بالقرب من مسقط رأسه، ولديه الآن المهر الصغير في محمية سيدموث المسمى كاي، وقال اللاعب إنه شعر بالسعادة بعد أن علم بخبر منحه هذا الشرف.

