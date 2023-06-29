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كرة القدم

جوردان أوزونا في حديث مثير عن اعتناقها الاسلام وبنزيما

2023-06-29 | 03:19
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جوردان أوزونا في حديث مثير عن اعتناقها الاسلام وبنزيما
جوردان أوزونا في حديث مثير عن اعتناقها الاسلام وبنزيما

تحدثت عارضة الأزياء الأميركية جوردان أوزونا في تصريحات حصرية

تحدثت عارضة الأزياء الأميركية جوردان أوزونا في تصريحات حصرية لـ"YoDona"، عن حياتها الجديدة في المملكة العربية السعودية، وعن أصولها ومسيرتها الاحترافية، فضلا عن علاقتها باللاعب الفرنسي كريم بنزيما. 
وقالت أوزونا "عندما قابلت كريم لم أكن أعرف حقا من هو، فأنا أميركية، ولا أعرف الكثير عن كرة القدم، ولكنني شعرت أنه مختلف، فكريم رجل رائع، وقد ضحكنا كثيرا معا ... وعندما أقول إنه أفضل صديق لي، أعني ذلك". 
وبعد مرور بعض الوقت معا، أصبحت العلاقة قوية، حيث اعتنقت الشابة الإسلام، وقالت "كان هنا في مسجد في مدريد حيث يقرأون القرآن، إنه حفل صغير وحميم، وقد بكيت كطفل، فأنا عاطفية جدا".
وأضافت "أجريت الكثير من الأبحاث حول هذا الدين وأجده جميلا، وكل ما قرأته عنه لمسني، وخلال شهر رمضان قرأت القرآن وجعلني أبكي، وقرأت أيضا كتاب (الطريق المقدس إلى الإسلام) عن مسيحي اعتنق الإسلام، مثلي، وهو كتاب جميل حقاً".
 
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جوردان أوزونا

كريم بنزيما

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