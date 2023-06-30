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كرة القدم

هل يدخل مودريتش ولوفرين الى السجن؟

2023-06-30 | 04:02
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هل يدخل مودريتش ولوفرين الى السجن؟
هل يدخل مودريتش ولوفرين الى السجن؟

اتهم المدعي العام قائد المنتخب الوطني بالإدلاء بشهادة زور

اتهم المدعي العام الكرواتي، لوكا مودريتش، قائد المنتخب الوطني واللاعب الدولي السابق ديان لوفرين بالإدلاء بشهادة زور في محاكمة فساد كبرى متعلقة بكرة القدم، وتحديداً بمدرب دينامو زغرب السابق زدرافكو ماميتش جرت في العام 2017.
وتحدث مودريتش وقتها في شهادته عن تفاصيل انتقاله في العام 2008 من دينامو إلى توتنهام الإنجليزي، قبل أن ينتقل الى ريال مدريد الاسباني في 2012، فيما قدّم لوفرين تفاصيل انتقاله في العام 2010 من دينامو إلى ليون الفرنسي، الذي عاد إليه هذا العام.
وكان اللاعبان تعرضا الى تهمة الإدلاء بشهادة زور نفسها في العام 2018، ثم اسقطت التهم بسبب نقص الأدلة، الا ان ممثلو الادعاء في أوسييك الشرقية عادا ووجها الاتهامات نفسها الى شخصين ذكرت وسائل الإعلام المحلية إنهما مودريتش ولوفرين.
وكان ماميتش وثلاثة آخرون ادينوا بتهم إساءة استخدام السلطة والفساد، ما كلف دينامو أكثر من 15 مليون يورو والدولة 1.5 مليون يورو، علماً ان عقوبة الادلاء بشهادة زور في كرواتيا إلى هي السجن لمدة تصل إلى خمس سنوات.
 
هل يدخل مودريتش ولوفرين الى السجن؟

رياضة

كرة القدم

لوكا مودريتش

ديان لوفرين

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