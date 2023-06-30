لماذا يبني هاري كاين منزلاً قرب ملعب تشيلسي؟

يبدو أنّ هاري كاين قدّم تلميحاً كبيراً حول مستقبله، إذ يقال إن قائد منتخب إنجلترا يقوم ببناء منزل عائلي جديد على بعد 15 ميلاً فقط من ملعب تدريبات تشيلسي.ويرتبط أسطورة توتنهام، البالغ من العمر 29 عاماً، بقوة بالانتقال بعيداً عن نادي طفولته هذا الصيف، مع تبقي عام واحد فقط في عقده في شمال لندن.ويحرص بطل ألمانيا بايرن ميونيخ على التعاقد معه، ومع ذلك، لا يريد دانيال ليفي أن يخسر كاين بعد التعاقد مع أنجي بوستيكوغلو لتدريب الفريق، ويمكن لرئيس توتنهام أن يصر على الاحتفاظ بلاعبه، على الرغم من أنه من المحتمل أن يشهد رحيله في صفقة انتقال مجانية الصيف المقبل.ووفقا لصحيفة التلغراف، قد يفتح ذلك الباب أمام كاين للقيام بخطوة مفاجئة والانتقال إلى منافس توتنهام الشرس تشيلسي، ويبدو أن المهاجم نفسه قد ألمح إلى أنه مهتم باللعب في ستامفورد بريدج بعد اختياره بناء منزل على بعد مسافة قصيرة من مركز تدريبات النادي.ويتمتع ماوريسيو بوكيتينو، مدرب البلوز الجديد بعلاقة قوية مع كاين خلال الفترة التي قضاها في قيادة توتنهام.